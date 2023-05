Rodríguez le tiró con todo a los manudos

Redacción – El respetado delantero del Monstruo, Ariel Rodríguez, deja claro que a él en el Morera Soto le han tirado un reloj, un encendedor y hasta baterías, por lo que

Rodríguez asegura que en Alajuelense quieren jugar con todo y por eso, el atacante de 33 años no se molesta con el show que han montado en el León, donde piden un fuerte castigo para el Estadio Ricardo Saprissa, el cuál buscan que lo veten.

Es por ello, que el Samurái defiende con todo al Monstruo y deja claro que en La Catedral también le han tirado de todo, con la excepción que nunca se ha quejado, por eso cuestiona todo el show que quiere hacer La Liga de cara a la Gran Final Nacional.

Ariel Rodríguez habló con Deportes Monumental y cree que lo mejor sería que se hable con la afición, pero con actitudes como la que tienen en el León son las que no aprueba el ariete morado que prefiere no pensar más en eso.

«Ellos quieren jugar con todo, al final todo esto es parte del juego, es un show que quiere hacer La Liga y están en su derecho, a mí me pegaron un reloj en el Morera Soto, un encendedor y baterías, al final hay que hablar con la gente y hay que pedir tranquilidad, si ellos quieren jugar con eso allá ellos, es el único equipo que no le han sacado una tarjeta roja y ningún expulsado, pero acá en Tibás se vio una jugada con Celso Borges y me sacaron amarilla a mí, cuando la falta me la hacen a mí, pero no quiero pensar en eso, yo solo quiero pensar en fútbol», afirmó Ariel Rodríguez a Deportes Monumental.