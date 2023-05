Procedimiento realiza el marcaje en la mama de donde estaban las lesiones para futuras consultas.

Redacción- Mujeres con sospechas de diversas patologías mamarias ahora se realizarán biopsias con un moderno equipo que adquirió el servicio de Radiología e Imágenes Médicas del hospital Rafael Ángel Calderón Guardia.

De acuerdo con la doctora Wendy Madriz Meza, subespecialista en radiología de mama y coordinadora de la Unidad de Mama del establecimiento de salud, este equipo (llamado ENCORE) permite realizar tomas de biopsia con aguja de mayor grosor, además de la aspiración de sangre para una toma de muestra mayor sin dejar hematoma en sitio del examen.

Según la especialista las indicaciones de este tipo de biopsia asistida al vacío se dan para caso como microcalcificaciones, nódulos intraductales, asimetrías focales en desarrollo cuando no se tengan hallazgos asociados al ultrasonido, nódulos sin representación al ultrasonido, biopsia previa con aguja de corte que no sea concluyente, nódulos complejos sólidos-quísticos, nódulos menores de 1.5 cm, escisión de lesiones benignas sintomáticas como fibroadenomas no mayores a 3 cm con aguja de 10 G, hasta 5 cm con aguja de 7G.

Por su parte del doctor Allan Valverde Sánchez, jefe a.i. del servicio de Radiología e Imágenes Médicas, indicó que esta tecnología se adquiere gracias a gestiones entre dicho servicio y la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) lo que permitirá brindar beneficios a las pacientes con patologías benignas en sus mamas, como por ejemplo, extirpación de fibroadenomas en pacientes sin que se deban llevar a sala de operaciones, siendo este un procedimiento es menos invasivo, además de la toma de mayor cantidad en la muestra de la biopsia, menor cantidad de falsos negativos en diagnósticos y menos biopsias no concluyentes.

“La toma de la biopsia va a tomar menos tiempo, utilizando en algunos casos como complemento el mamógrafo provocando menos molestias, no va a estar tanto tiempo ejerciendo presión en la mama, además con un solo sistema se pueden tomar varias muestras de biopsia y eliminar microcalcificaciones, y en los casos que se necesite se dejará una marca que permite visualizar por parte de los médicos donde estuvo la lesión” indicó el especialista.