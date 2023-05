Bodmer señala que La Sele es un combinado muy local

Redacción – El asistente técnico de La Sele, John Jairo Bodmer, revela que jugadores del fútbol tico se acalambran en las fechas FIFA, debido que no están acostumbrados al gran ritmo de competencia que hay a nivel de selecciones.

Bodmer es uno de los hombres de confianza de Luis Fernando Suárez y en charla con WIN Sports Colombia, el miembro del cuerpo técnico patrio señaló que la Tricolor tiene entre un 80% a 90% de jugadores militando en suelo costarricense.

Aunque reconoce que el balompié tico no es malo desde su óptica, el mismo no alcanza para competir de gran forma en grandes escenarios del mundo, ya que la exigencia no es igual y cuando los jugadores son convocados a La Sele se nota mucho.

John Jairo Bodmer señala que muchos jugadores cuando terminan las fechas FIFA le dejan saber a Suárez o algún otro miembro de la Tricolor, que el ritmo en selección es muy bravo por lo que se devuelven a sus clubes fatigados y hasta acalambrados.

«Nuestra selección es muy local, es una selección del país del 80% o 90%, el torneo de Costa Rica es bueno, pero no compite a nivel mundial, entonces tener una selección con jugadores locales que en el día a día, tres o ocho días se enfrentan a un ritmo de juego que no corresponde cercanamente a nivel selección es algo que nos afana, el profe Suárez dice que nos toca intentar llevarle a ellos un escenario o recrearles un escenario, donde entiendan que van a enfrentar un ritmo de juego completamente distinto.

Se termina la fecha FIFA y se le acercan a uno para decirle: profe el ritmo acá es muy bravo, salen con calambres, cansados y agotados, su nivel de esfuerzo en el torneo local no está ni cerca de lo que enfrentan a nivel selección, entonces es algo muy distinto, pensar y ejecutar con un nivel de fatiga más alto es muy difícil», afirmó John Jairo Bodmer en charla con Win Sports, Colombia.