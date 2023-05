Barahona no puso excusas tras el papelón brumoso

Morera Soto – El joven defensor de Cartaginés, Carlos Barahona, mandó un mensaje a todos los fanáticos brumosos, a quiénes les dice que el próximo torneo en el equipo de la Vieja Metrópoli van a pelear otra vez por ser campeones.

Barahona es pieza clave del cuadro blanquiazul, que quedó fuera en las semifinales del certamen tras perder 3-0 la vuelta ante La Liga y así deparar un global de 5-2 para los comandados por Andrés Carevic, quién desbarató el planteamiento de Wanchope.

Desde la óptica del zaguero de 21 años, Cartaginés cometió errores que generaron los tantos del León, que no perdonó al cuadro de la Vieja Metrópoli que no pudo darle una nueva alegría a su fiel afición, que llegaron en buena cantidad al Morera Soto.

Carlos Barahona conversó con AMPrensa.com y afirma que ahora se prepararán para el próximo campeonato, con el fin de darle alegrías a los fanáticos del Cartaginés.

«No fuimos superados en el primer tiempo no porque quedamos 0-0, después en el segundo tiempo cometimos errores y nos hicieron los goles, ahora toca enseñanza saber que estos partidos no se puede regalar nada, entonces toca aprender y seguir trabajando para lo que viene. A los brumosos le digo que muchas gracias por estar con nosotros, llegamos hasta semifinales que era lo que no queríamos, pero gracias por el apoyo, el próximo torneo vamos a pelear el título otra vez«, afirmó Barahona a AMPrensa.com.