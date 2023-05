Celso se refirió al tema de Joel y su posible llegada a Alajuelense

Redacción- El experimentado volante rojinegro, Celso Borges se refirió al tema de Joel y su posible llegada al club manudo, donde indicó que sería extraordinario poder compartir vestuario con Campbell.

Celso, dijo que no ha hablado con Joel, pero es un gran jugador y cualquier equipo quisiera tener a Campbell en su club.

Sin embargo, Borges comentó que no le gusta hablar de supuestos, pero si se diera el caso para él sería tremendo tener a Joel como compañero, ya que tiene mucha calidad y un talento extraordinario señaló Celso.

Lea también: Andrés Carevic: «La serie para nada está liquidada»

«No he hablado con él, no me gusta hablar de supuestos pero si fuera el caso, sería tremendo jugar con Joel ya que es super talentoso, tiene una calidad extraordinaria, además de ayudarnos mucho, sería extraordinario compartir vestuario con Joel», afirmó Celso Borges.

Seguidamente, recalcó que la llegada de Joel los ayudaría mucho, ya que contar con Campbell en el equipo es un plus para ser mejores dentro del terreno de juego.

Celso Borges cerró diciendo que, sería extraordinario compartir vestuario con Joel, nada más que hay que esperar a que se den las cosas para que los rojinegros gocen de un futbolista fantástico.