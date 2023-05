Alonso le tiró con todo a la directiva eriza

Redacción – El ex-jugador de Alajuelense, Armando «Caya» Alonso, cuestiona con todo a La Liga ya que considera que la directiva está pensando golpear la mesa con fichaje de Joel Campbell, pero se olvidan que lo que ocupa el equipo son títulos.

Alonso es recordado por los liguistas por haber sido clave en la época dorada con el Machillo Ramírez, donde el recordado delantero retirado desde el año 2015 señala que Joel es un excelente jugador y no se le debe quitar sus méritos.

Incluso, cree que Campbell podría sacar al León campeón como lo hizo Bryan Ruiz en su momento, pero eso sí, el «Caya» no considera que el posible arribo del delantero de 30 años, que ya tiene un preacuerdo con los manudos sea la solución.

Para el ex-futbolista, antes de traer a Joel a sus filas, Alajuelense primero debe hacer una buena liga menor, donde deben trabajar en crear una identidad rojinegra, en la cuál se forje un ADN ganador que engrandezca la historia manuda.

Incluso, Alonso recuerda que en sus días como jugador le decía al Macho Ramírez que quería ser capitán del León, de seguro el timonel le pegaba una patada, ya que se prefería que el que portara el gafete fuera un hombre de la casa manuda.

Armando Alonso conversó con AMPrensa.com y señala que la directiva manuda quiere dar un golpe con Joel Campbell, pero eso no ayudará mucho debido que los erizos ocupas títulos antes de fichajes de renombre que se unan al equipo.

«Quieren golpear con fichaje de Joel Campbell, pero La Liga ocupa títulos, ya fichajes para que, es mejor hacer una liga menor fuerte y que tengan un sentimiento, un ADN rojinegro, La Liga perdió mucho esa parte porque han traído muchos jugadores de afuera, veo jugadores de La Liga con el gafete puesto de capitán y me imagino que se ven como un Luis Marín, Mauricio Montero o Wilmer López, cada equipo tiene su sentimiento.

Yo en mi tiempo, le decía al Macho Ramírez que me diera el gafete de capitán y me pegaba una patada, al final es eso y saber de donde vengo, para mí eso viene para ahí, hay que trabajarlo desde liga menor, no es de la noche a la mañana. Joel Campbell es un excelente jugador y no es hay que quitarle méritos, puede venir y hacer campeón al equipo como Bryan Ruiz, pero hay que pensar a largo plazo, Saprissa tiene 38 títulos y los ha ganado con mucha personalidad y con ese ADN», afirmó Caya Alonso a AMPrensa.com.