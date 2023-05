Redacción – ¡De lujo! La Selección de Nicaragua se fogueará ante Uruguay y dos reconocidas selecciones más, lo que habla bien de la gran organización que tienen ahora en el país vecino del norte.

Ver a los pinoleros lidiar con estrellas de la talla de Luis Suárez, Rodrigo Bentancur, Matías Vecino y Federico Valverde, será una realidad cuándo el 14 de junio en el mítico Estadio Centenario de Montevideo, capital uruguaya, Nicaragua diga presente.

Incluso, ese duelo de nicas y charrúas podría ser el debut del entrenador argentino, Marcelo Bielsa, que hace unos días fue confirmado como nuevo timonel de la celeste.

Pero antes de visitar suelo charrúa, la selección comandada por el chileno Marco Antonio «Fantasma» Figueroa viajará a la localidad de Penonomé en suelo canalero para enfrentar a la Selección Nacional de Panamá el 6 de junio.

Mientras, que el 18 de junio estarán en el Estadio Defensores del Chaco para enfrentar a Paraguay, que tiene entre sus grandes figuras a Miguel Almirón del Newcastle United y Julio Enciso Brighton & Hove Albion de la Premier League de Inglaterra.

Estos fogueos hablan bien del trabajo que están haciendo en la Fenifut, que hacen estos esfuerzos para llegar lo mejor preparado posible para la Copa Oro 2023, donde enfrentarán a Estados Unidos, Jamaica y un rival caribeño por definir.

En estos fogueos ya se podrá ver con la camiseta pinolera a los ticos Juan Luis Pérez de Alajuelense y Nextaly Rodríguez del Herediano, ambos nacieron en suelo tico pero tienen raíces familiares en Nicaragua.

Además, podrían ser convocados otros ticos-nicas como el arquero Douglas Forvis del Real Estelí, Bryan López quién hace poco salió del Sporting FC y Francisco Flores Zapata del Cacique Diriángen. Así como referentes como Juan Barrera y Byron Bonilla.

