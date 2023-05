Redacción- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha sido el centro de atención tras asegurar que el país lleva un año sin homicidios.

Sin embargo, la noticia que fue calificada como “engañosa” por Human Rights Watch (HRW). Además este supuesto logro fue compartido por el mandatario a través de su cuenta de Twitter, en donde no solo escribió, sino que también compartió una gráfica elaborada por la Policía salvadoreña.

Juan Pappier, subdirector en funciones de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), advirtió que Bukele no estaba siendo honesto con los datos compartidos.

“La cifra que presenta el presidente es engañosa por dos razones: primero, no se trata de un año sin homicidios, sino que se trataría de, supuestamente, 365 días no consecutivos durante su Gobierno en los cuales no se han cometido homicidios; segundo, hay muchas dudas sobre la forma en la que se están contabilizando los homicidios en El Salvador porque el Gobierno ha cambiado las metodologías de conteo, ha restringido el acceso a esta información pública y hay denuncias creíbles de manipulación de las cifras de homicidios en El Salvador”, comentó.