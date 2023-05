Alvarado está muy feliz en Saprissa

Redacción – El mediático arquero del Monstruo, Esteban Alvarado, asegura que el estadio y la atmósfera que se vive en La Cueva hace que se recuerde mucho a su época en el fútbol europeo.

Alvarado está encantado con el ambiente que se vive en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, donde los fanáticos al club más ganador del país montan un show, que le eriza la piel a cualquier seguidor que ve los encuentros por televisión.

Fantástico mosaicos y un sonido ensordecedor, los morados tienen un condimento que hace a Esteban recordar sus días como arquero del AZ Alkmaar de Países Bajos y Trabzonspor de la Superliga de Turquía.

Eso demuestra porque Esteban cree que Saprissa es lo más cercano a Europa en Costa Rica y por eso no es casualidad que haya renovado su contrato por un año más, a pesar de que es el suplente de Kevin Chamorro.

Esteban Alvarado habló con la prensa deportiva y dio declaraciones que levantaron roncha en las diferentes redes sociales, ya que comparó La Cueva con el ambiente europeo, el cuál el cancerbero de 34 años vivió en el pasado.

«Lo dije hace un par de semanas, lo más cercano a la competición europea es el Deportivo Saprissa, no solo por lo que representa la marca Saprissa, si no que también por el estadio y la atmósfera me recuerda mucho a Europa, específicamente al AZ Alkmaar y Trabzonspor, así que para mí es un aliciente muy motivante estar en el Saprissa», afirmó Esteban Alvarado.