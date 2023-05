Alvarado está feliz en el equipo más grande del país

Redacción – El mediático arquero del Saprissa, Esteban Alvarado, reconoce que tiene el ADN del Monstruo en su cuerpo, lo que hace que se sienta que es de la casa morada todo el tiempo, lo que lo llena de un enorme motivación.

Pese a que es suplente en el Saprissa, el portero de 34 años está muy feliz en el equipo más grande del país, donde ha recibido el cariño de la afición, compañeros y directivos, que están contentos por tenerlo en la institución.

Su formación como guardameta fue en el cuadro morado, por lo que Esteban conoce a la perfección los valores y mentalidad ganadora a lo interno del club, que está a las puertas de ganar el bicampeonato nacional en el actual Clausura 2023.

Esteban Alvarado contó que a lo interno del Herediano se dieron cosas que lo empujaron a irse al Monstruo, donde ya se siente como uno más de la casa morada.

«He sido muy bien recibido, no solo por los compañeros, afición y directivos, ya mi decisión estaba tomada y a lo interno hubo una situación que me empujó a salir del Herediano, yo le guardo cariño a la institución, lo mejor era tomar el paso que yo di, estoy contento y tal vez no estoy jugando, pero siempre he tenido competencia. Uno tiene un ADN del Saprissa, siento que soy de la casa morada«, afirmó Esteban Alvarado.