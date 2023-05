Muchas personas han criticado esta acción como un mal ejemplo y violencia. No obstante, quienes conocen a Alex Miranda aseguran que es un hombre muy tranquilo. Pero, ¿Qué dijo Miranda del caso?

«Yo estaba disfrutando del partido en compañía de mis amigos en la gradería Este, cuando en la anotación del gol de la Liga, en plena euforia y celebración, me robaron mi celular de la bolsa de mi pantalón, por lo tanto, me alteré y en defensa de mis bienes, le reclamé a la persona y le pedí que me lo devolviera, dicho sujeto ya le había entregado el aparato a otra persona, como no dio razones, fue cuando se dio el altercado que se refleja en las imágenes.» Recalcó en un comunicado.