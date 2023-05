Gabriels espera demostrar su inocencia

Redacción – La reconocida boxeadora nacional, Hanna Gabriels, revela que cuidar a sus mascotas le costó el resultado positivo por dopaje, impidiéndole así tener una pelea en Detroit, Estados Unidos, contra la norteamericana Claressa Shields.

Gabriels de 40 años no pudo pelear por títulos mundiales ante Shields, luego de que le realizarán una prueba el pasado 2 de mayo y este 25 de mayo se dio a conocer que su resultado era positivo, generando una ola de críticas hacia la costarricense.

Desde inicios del pasado mes de abril, la tica había anunciado con bombos y platillos su regreso al cuadrilátero, e incluso estuvo entrenando arduamente, pero en el proceso también se topó con un embarazo de su perra raza Bulldog Francés.

Su mascota tuvo una camada de perritos, generando que Gabriels tuviera que realizarle cesárea a su perra debido que esa especie tienen una condición especial, por lo que tuvo que comprar un medicamento llamado neozep para el cuidado de los cachorros.

En ese proceso para que los cachorritos pudieran alimentarse bien, la pugilista tenía que sacarle la leche a los caninos de su nariz con su boca, generando así luego se les aplicara el medicamento y en el momento de la prueba le advirtieron del uso del neobol.

Hanna Gabriels no se arrepiente de haber preferido cuidar sus mascotas, ya que los especialistas le pidieron que lo dejara de hacer, pero optó por proteger a sus caninos lo que le ha traído un gran problema en su carrera en el cuadrilátero.

«Una semana antes que me hicieran la prueba de dopaje, mi perra que es una Bulldog francés tuvo su camada y ellos tienen una condición especial. Parte de los medicamentos es el Neozep, que es para perros y lo mandan a uno a limpiar la herida, el proceso es bastante complicado todo, usted tiene que levantar cada dos horas a los perros hay que estimularlos para que orinen y hagan del número dos, antes de eso uno debía limpiar la herida y demás para poner a los perros a mamar.

En ese proceso la leche se les va por la nariz bastantes veces, uno tiene que sacarle la leche por la nariz con la boca, entonces ellos tienen la nariz muy tiernita y se lastiman, entonces uno lo hace con la boca, el medicamento se les aplicaba después de que se les hacía la limpieza porque es un cicatrizante, entonces llegó el momento de la prueba y el especialista me habló de la situación que había pasado con otros atletas con el tema del neobol, pues realizamos un reporte que estaba al cuidado de mi perrita, que podía salir un componente y eso fue lo que pasó.

Ellos me pidieron a mí que dejará de usar el medicamento, me pidieron que dejara de cuidar a los perros, lastimosamente es algo que no podía hacer, en mi casa desde el más pequeño al más grande su vida tiene el mismo valor, nosotros hemos estado en una situación difícil y nos hemos peleado, el dinero de nosotros es limitado, no me podía arriesgar que la perra terminara con una infección o que la herida se le abriera o pagando lo que no tengo, entonces me mantuve normal y asumí con el reporte todo estaría bien, ahora sale este asunto y el Consejo Mundial hará un proceso para que pueda demostrar mi inocencia y demás», afirmó Hanna Gabriels amprensa.com.