Chinchilla cuestionó con todo a los manudos

Redacción – El gerente general del Monstruo, Gustavo Chinchilla, mandó un claro mensaje a Alajuelense, a quiénes acusa de tener un teatro de la vergüenza y una tragicomedia montada previo a la Gran Final Nacional.

Chinchilla no se guardó nada en contra del León, luego de que en apariencia Martín Arriola fingiera una agresión en La Cueva, cayendo al suelo del supuesto monedazo que recibió e incluso el presidente del Monstruo catalogó como una «pedrada de aire».

Para el alto directivo del cuadro más ganador del país, Arriola le faltó el respeto a la afición morada y en la final de vuelta de la segunda ronda pasó todos los 90 minutos incitando a los saprissistas, lo que el gerente tibaseño ve como inaceptable.

Eso sí, Chinchilla saben que los morados no son santos, por lo que Saprissa invirtió en un sofisticado equipo de cámaras en la gradería sur, con el fin de no perder detalles de lo que sucede en ese sector y si hay algún algún inadaptado, el mismo será vetado.

Gustavo Chinchilla dio una entrevista a Teletica Radio y le mandó un fuerte mensaje a Alajuelense por haber montado un teatro de la vergüenza que solo mancha los valores del fútbol, que está lejos de honrar al mismo.

«Estamos instalando un sistema de cámaras en la gradería sur y que va firmar absolutamente todos los detalles que suceden en los 90 minutos del partido, antes, durante y después, cualquier aficionado que sea encontrado culpable de algún acto de violencia será vetado de por vida del Estadio Ricardo Saprissa Aymá.

No puede suceder que un profesional, en este caso el asistente técnico de un equipo durante los 90 minutos incite a la afición del Saprissa o de cualquier equipo le falte el respeto a la afición de las formas como el señor Martín Arriola le faltó, creemos que eso es antideportiva y es parte del dolor del alma, es un teatro de la vergüenza, una tragicomedia montada completamente por toda una institución.

No es de la altura y de la clase que tiene que honrar el deporte en Costa Rica, por eso tomamos la decisión de pedir una sanción. Es un teatro de la vergüenza, esto es destruir y manchar el fútbol en la cancha, no podemos decir que no cayeron cosas porque si fue así, pero nosotros tenemos vídeos que se presentaron como pruebas donde Arriola pasa los 90 minutos del partido incitando a la afición, es un irrespeto a la afición», afirmó Gustavo Chinchilla a Teletica Radio.