Gómez ganó dos títulos nacionales con Saprissa

Redacción – El ex-portero del Saprissa, Alejandro Gómez, fue confirmado como nuevo refuerzo del Municipal Grecia, donde buscará destacar con su calidad.

Gómez llegó a un acuerdo con el equipo de Occidente, club con el que firmó un contrato por un año, donde buscará dar de que hablar con sus condiciones.

«Chavo» como es conocido el arquero, llega a Grecia tras un período por el Municipal Turrialba de la Liga de Ascenso, donde pudo volver a jugar con su amado pueblo.

A sus 34 años, el portero vuelve al club griego, con el que jugó ya en el año 2010. Ahora vuelve con gran madurez, gracias a su paso por clubes como Santos, Cartaginés y Deportivo Saprissa, con estos últimos ganó dos títulos nacionales y una Liga Concacaf.

Eso habla bien del cancerbero, que también tiene su hoja de vida un paso por el Oriente Petrolero de la primera división de Bolivia. La alegría de Gómez por firmar con los griegos es total, por eso buscará afrontar bien el reto helénico.

«Físicamente me siento muy bien, tengo muchas expectativas de cara a este próximo torneo, la idea es venir a aportar, por lo que he podido hablar con el entrenador será un equipo variado entre jugadores de experiencia y juventud, así que toda la experiencia acumulada durante estos años la pondremos a disposición del cuerpo técnico y el club. Mauricio Wright ya sabe lo que uno pudo dar, ya me conoce y tiene su grado de confianza en mí, va ser un bonito reto para este torneo acá en Grecia», afirmó Gómez.

Alejandro Gómez se reencontrara con Mauricio Wright, quien lo dirigió en dos oportunidades, la primera en el Club Sport Cartaginés y luego en el Deportivo Saprissa.

La escuadra griega anunció días atrás las llegadas de los delanteros Bryan Rojas y Giovanni Clunie, también renovaron al veterano Esteban Ramírez.