Soto mandó un mensaje a Ángel Catalina

Redacción – El gerente general del Team florense, Jafet Soto Molina, mandó un mensaje a la directiva saprissista, con el fin de hacerles saber que en la institución morada hay grietas que le permiten a muchos entrar y conocer más a lo interno del club.

Soto no quedó callado y le respondió a Vladimir Quesada, quién dijo que Jafet era dichoso por conocer como se manejan las cosas en Saprissa, lo cuál el mandamás rojiamarillo señala que es por la fuga de información en el Monstruo.

Según Jafet, Kendall Waston no está nada contento con la oferta de renovación de su contrato que le hicieron en el Saprissa, por lo que a partir del 1 de junio está dispuesto a ir por todo en busca de fichar al zaguero de 35 años.

Además, el directivo del equipo que nació grande confirmó que ya tiene fichado a Jaylon Hadden. Jafet Soto dio una entrevista a Teletica Deportes Radio y deja claro que el equipo más ganador del país ya no está todo tan cerrado como antes.

«Dichoso me dijo Vladimir, yo no tengo la culpa que se fuge la información de Saprissa, yo antes consideré a Saprissa como un equipo muy cerrado en información, un equipo cerrado pero ahora no, lo vemos en su planilla que terminan contrato cuatro jugadores ahora en junio y vuelven a terminar cuatro jugadores en diciembre, eso habla que ya no está tan cerrado como antes y antes eso no pasaba, en Saprissa hay grietas donde todos podemos entrar«, afirmó Jafet Soto Molina a Teletica Deportes Radio.