Campos no oculta su deseo de contar con Waston

Redacción – El mediático entrenador del Herediano, Jeaustin Campos, afirma que conocer bien a Kendall Waston hace que quiera tenerlo en el equipo que nació grande de cara al próximo torneo.

Campos deja claro que para eso temas está Robert Garbanzo y Jafet Soto, por lo que no tiene nada que ver en tema de negociaciones directas con jugadores y más uno de los quilates de Waston, que aún no ha extendido su ligamen con Saprissa.

Aunque el zaguero de 35 años termina contrato con los morados hasta diciembre de este año, ya Kendall podría escuchar escuchar ofertas en el mes de junio, por ello en el Team se planean entrar al baile por vestir al jugador de rojiamarillo.

Jeaustin Campos habló en conferencia de prensa y asegura que estaría feliz de la vida si lograran llevar a Kendall Waston al Herediano, ya que sabe de su calidad.

«Son cosas que no manejo, está Robert Garbanzo, está Jafet Soto, pero quién no quisiera tener a Kendall. Yo que lo conozco, quisiera tenerlo como en algún momento lo tuve, como en esta ocasión me toca también de rival, si me preguntan yo feliz de la vida, pero eso no depende de mí, depende de muchas circunstancias y la anuencia, por mí yo feliz y no tendría ningún problema por supuesto», afirmó Campos.

En las últimas semanas, San Carlos ha estado preguntando por Waston, con quién esperan sentarse a negociar el próximo mes. Al mismo le ofrecen una vida más tranquila en la zona norte, así como grandes comodidades para que juegue en el club norteño.