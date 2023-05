Campbell hizo parte de su formación como jugador en el León

Redacción – ¿Se vestirá de rojinegro? Joel Campbell, habilidoso delantero tico, señala que La Liga es un proyecto bueno y que siempre ha tenido un aprecio importante a la institución donde hizo parte de sus divisiones menores.

Muchos liguistas anhelan con ver al delantero de 30 años vestido de rojinegro, colores que no son nada desconocidos por Campbell, ya que estuvo tres años en la cantera eriza, ya que viajaba desde Desamparados hasta Alajuela a entrenarse.

Ese tiempo en el León hace que muchos deseen ver a Joel de vuelta, que no seguirá en el fútbol mexicano y que tiene como prioridad volver a suelo tico, esto con el fin de compartir más tiempo con su familia tras 12 años como legionario.

Incluso, Campbell reconoce que tiene una linda relación con Joseph Joseph, actual presidente de Alajuelense. El atacante se sinceró con ESPN Costa Rica y reconoce que nunca ha escondido que tiene un enorme aprecio al cuadro erizo y no le cierra las puertas.

“Es un proyecto bueno, la Liga siempre he tenido ese aprecio porque ahí jugué tres años cuando era pequeño, siempre lo he dicho, nunca lo he escondido, le debo un respeto porque pasé momentos muy especiales ahí, son recuerdos importantes de cuando era niño, recordarme de ese sacrificio que con nueve años ir a entrenar solo desde Desamparados hasta Alajuela.

Tengo una linda relación con don Joseph Joseph, al igual que la tengo con Juan Carlos Rojas, Jafet Soto, siempre he sido una persona neutral, he sido una persona sincera, con mis sentimientos con el equipo que apoyo, nunca he mentido con ello», afirmó Joel Campbell a ESPN Costa Rica.

Actualmente, Joel sigue entrenando con el León de México, que enfrentará la final de la Concachampions ante Los Ángeles FC de Estados Unidos, primero la ida el 31 de mayo y la vuelta el 4 de junio la vuelta, después de esa fecha revelará su destino.