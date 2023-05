Sporting terminó quinto con 34 puntos

Redacción – El entrenador argentino del Sporting FC, José Giacone, asegura que se puede ocultar el enorme crecimiento que ha tenido la institución capitalina, que fracasó en su intento por clasificar a las semifinales del torneo.

Giacone se echó toda la responsabilidad de lo sucedido con el conjunto josefino, que perdió por 3-2 ante Cartaginés en el Estadio Fello Meza sepultando así su ilusión de meterse a la fiesta grande del Clausura 2023.

Los capitalinos quedaron en el quinto lugar con 34 puntos, lo cuál fue un duro golpe para los comandados por el timonel sudamericano, que se echó todas las culpas de lo sucedido con la institución con sede en Pavas, que recibió un duro golpe.

Tras el nuevo fracaso, la directiva del Sporting entra en etapa de análisis, ya que hasta José Giacone terminó su contrato por lo que deberán valorar si renuevan o no al entrenador de 54 años, que espera continuar en el proyecto del club josefino.

Sin entrar en conformismos, el DT argentino habló en conferencia de prensa y deja claro que debe tomar todo como un aprendizaje en busca de seguir creciendo.

«Yo soy el responsable, simplemente soy el responsable. Yo dirijo un grupo de jugadores que se entregaron y que vienen dando todo el esfuerzo, se están matando y no se nos están dando los resultados. Cuando un equipo pierde, el responsable es el entrenador, cuando ganan son los jugadores. Presión tenemos todos, yo realmente se lo dije a los jugadores que entregaron todo.

Toca trabajar con nuevas ideas, se va sumar gente al proyecto que llegará a trabajar para sumar a liga menor, no hay duda que algo que no se puede ocultar el crecimiento de Sporting FC en el tiempo, eso no es puede tapar. Nosotros hemos dejado todo, habrá que valorar los errores cometidos y tomarlo como un aprendizaje. Faltó algo para meternos, entonces son cosas que nos deja tristes y decepcionados porque clasificamos, salimos con la frente alta», afirmó José Giacone en conferencia de prensa.