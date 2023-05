Josefinos dejaran la vida en la cancha del Estadio Fello Meza

Redacción – El respetado entrenador del Sporting FC, José Giacone, asegura que en el conjunto capitalino apuntan a ser un equipo grande de Costa Rica en un tiempo, por lo que están trabajando arduamente para conseguirlo.

En Sporting están realizando un trabajo de punto fino tanto desde el punto de redes sociales, mercadotecnia y en la parte deportiva, donde están a las puertas de acceder por primera vez en su historia a una serie de semifinales.

La escuadra con sede en Pavas ocupa ganarle al Cartaginés en la fecha 22 para poder colarse a la fiesta del torneo, por eso el compromiso de este próximo 7 de mayo a las 3:00 de la tarde en el Estadio Fello Meza es considerado como histórico en el club.

La institución que tiene a Giacone como entrenador suma 34 puntos en el cuarto lugar. Una victoria en suelo brumoso los clasificaría y de paso, haría que Herediano quede fuera por primera vez desde el 2008 de una etapa decisiva por la copa.

José Giacone habló en conferencia de prensa y deja claro que el pensamiento de todos los involucrados en el equipo josefino es soñar con lo más alto en busca de trascender.

«Si nos quita el sueño a nosotros, nos desvelamos y no es el proyecto Giacone, es el proyecto de Sporting, yo soy un integrante más de este proyecto, no me gusta que lo cataloguen de esa manera, Sporting FC apunta ser un equipo grande de Costa Rica y todos los que estamos involucrados sabemos el pensamiento y a lo que va este club, ponemos toda nuestra parte para lograrlo cuánto antes. Estar bajo presión me parece espectacular, yo lo vivo y lo disfruto, es mi manera de sentirlo, me encanta que el equipo llegue a estas instancias, vamos a darlo todo para lograr los objetivos que nos hemos propuesto», afirmó José Giacone.