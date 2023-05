Redacción- Benjamín Gamond, de 23 años, uno de los tres turistas argentinos atacados a machetazos el pasado viernes en Lagunas de Chacahua.

Esta es una comunidad ubicada en la costa del estado de Oaxaca, sur de México, y el joven falleció este lunes, según su familia.

«La familia Gamond informa con inmenso dolor, la triste noticia que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó. Pedimos puedan entender el momento y respetar el dolor de la familia. Gracias”, escribió a través de Instagram el hermano del fallecido Facu Gamon d.