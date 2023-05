Redacción – Juventus salva agónico empate de 1-1 ante el Sevilla FC en la ida de la semifinal de la UEFA Europa League, que regaló emociones hasta el último suspiro.

Juventus de Turín recibió en suelo italiano al Sevilla FC de España, club rey de esta competición que llegó al primer round de la serie decidido a dar un gran espectáculo.

La Juve alineó sus figuras como Ángel Di María y Leonardo Bonucci, con el fin de sacar la tarea ante un cuadro sevillano que se da el lujo de tener en su equipo al argentino Gonzalo Montiel, quién fue el que marcó el penal que le dio la Copa del Mundo a su país.

Con mucho ímpetu y ganas, Sevilla aprovechó a la perfección los errores defensivos de la Vieja Señora del Calcio, que vio como el marroquí Youssef En-Nesyri, que con un remate cruzado firmó el ¡GOOOOOL! del 0-1 para los españoles en 27 minutos.

La anotación fue un balde de agua fría para la Juventus, que buscó llevar peligro al arco defendido por el arquero marroquí Yassine Bono, que no tuvo mayores problemas para controlar los intentos de los juventinos no pasaron a mayores.

En la segunda parte, la Juve se fue con todo sobre el Sevilla con la misión de meterse en el partido, ya que tenían la enorme presión de su afición y por eso, Massimiliano Allegri arriesgó un poco más en su idea de juego.

Los minutos fueron pasando y el cuadro italiano careció de ideas claras en ataque generando que el Sevilla tomara mayor confianza dentro del rectángulo de juego, pese a que la Juventus tuvo a Pogba y Cuadrado figurando en el tramo final.

Finalmente, los italianos obtuvieron premio a su esfuerzo y al minuto 90+7, Federico Gatti apareció con un fabuloso cabezazo para firmar el ¡GOOOOOOOL! del 1-1 y así demostrar que la Juventus está más viva que nunca en la serie.

AS Roma golpea en la ida al Bayern Leverkusen

Con una solitaria anotación obra del italiano Edoardo Bove al minuto 62, el cuadro romano ganó por 1-0 ante el conjunto alemán comandado por el español Xabi Alonso.

