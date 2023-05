Venegas es de los mejores jugadores brumosos

Redacción – A sus 35 años, Jeikel Venegas es uno de los mejores jugadores del Cartaginés, donde la afición le guarda un tremendo cariño al volante, que tiene como prioridad renovar su contrato con la institución más longeva del país.

Venegas termina su contrato en junio con los blanquiazules, por lo que ya clubes como Saprissa, San Carlos y La Liga se han acercado al entorno del habilidoso futbolista, que primero se sentará a negociar con la directiva comandada por Leonardo Vargas.

Haber sido clave en la obtención del título nacional en 2022 rompiendo 81 años de sequía del club, así como haber ganado el Torneo de Copa con la institución ha hecho que Jeikel ya sea un brumoso más, que tiene la mentalidad de no moverse del Fello Meza.

Durante el Clausura 2023, Venegas cosechó 1366 minutos en 21 partidos jugados, donde se dio el lujo de anotar siete goles y dar tres asistencias, colocándose como uno de los jugadores más productivos del plantel comandado por Wanchope.

Jeikel Venegas habló con Deportivas Columbia y aunque reconoce que hay otros clubes que se han interesado en él, lo cierto es que el mediocampista quiere mantener su talento y picardía con la camiseta blanquiazul del Cartaginés.

«Hay otras posibilidades o equipos interesados, eso no lo voy a negar, pero mi primera opción será siempre Cartaginés, la afición me quiere, en este club he ganado muchas cosas, me siento feliz, mi deseo es seguir», afirmó Jeikel Venegas a Deportivas Columbia.