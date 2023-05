Redacción-Las personas que deseen pasar un momento agradable lleno de actividades recreativas, deportivas y culturales podrán darse una vuelta por San José, pues la capital celebrará a lo grande los 200 años como capital de Costa Rica y de la designación de San José como Capital Iberoamericana de las Culturas.

Para la celebración, la Municipalidad de San José quiere que visitantes y habitantes del cantón se apropien de los espacios públicos, para lo que se organiza una agenda con actividades recreativas, deportivas y culturales para todos los gustos.

“Al celebrar nuestro bicentenario como capital y al ostentar el título de Capital Iberoamericana de las Culturas 2023, tenemos la meta de que todas las actividades que se llevan a cabo en la ciudad sean un aliciente para recuperar los nexos afectivos entre las personas y la metrópoli, con la firme esperanza de que San José vuelva a ser el factor de unión que da sentido a la identidad y a la idiosincrasia de los costarricenses”, dijo el Alcalde de San José, Johnny Araya Monge.

Las actividades programadas para el sábado 13 mayo de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. Parque Nacional serán:

– Feria con 40 de emprendedores

– 20 Foodtrucks

– Actividades para toda la familia y para las mascotas

– Inflables, juegos gigantes, juegos recreativos y actividades deportivas a cargo del

CCDR de San José.

– 9 a.m. Clase de Zumba

– 10 a.m. Concierto para niños con la Pájara pinta

– 11 a.m. Crepúsculos Dorados, baile de salón para la tercera edad

– 1 p.m. Música con animación de Ítalo Marenco

– 3 p.m. Concierto con Son de Tikizia

– 5 p.m. Concierto con Marfil

– 7 p.m. Concierto con Malpaís

Para el domingo 14 de mayo a las 9:30 a.m. se adueñarán de la Avenida Segunda las 13 bandas de marcha que participaron en la pasada edición del Festival de la Luz.

El martes 16 de mayo 10:00 a.m. en el Teatro Nacional habrá un acto protocolario de Celebración de los 200 años con el presidente de la República, Presidente de la Asamblea Legislativa, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, entre otras figuras.

Nuevamente el sábado 20 de mayo de 10:00 a.m. – 9:00 p.m Parque Nacional habrá:

10 a.m. Clase de Cardio Dance a cargo de Gimnasios Multispa

11:30 a.m. Crepúsculos Dorados, baile de salón para la tercera edad con Sonora

Chorotega

3:00 p.m. Concierto con Cocofunka

4:30 p.m. Concierto con la Banda Municipal de San José

7 p.m. Concierto con lo mejor de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica

-Festival Gastronómico Internacional con la presencia de restaurantes de comida:

española, peruana, coreana, china, japonesa, criolla, caribeña, mexicana y Food

Trucks

Domingo 21 de mayo a las 5:00 a.m.

Realización de la carrera atlética más importante del país, con la presencia de más de 5 mil corredores.