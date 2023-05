Considera que sería una herramienta importante para los jueces en la lucha ante la crisis de inseguridad que se vive en el país.

Redacción – La expresidenta de la República, Laura Chinchilla, deja en claro su postura a favor de la propuesta que busca permitir la extradición de costarricenses para que sean juzgados en otros países.

Dicha idea fue oficializada por el Gobierno días atrás y ha causado distintas impresiones entre varios actores de la política nacional.

Esto debido a que la Constitución Política prohíbe dicha práctica, lo que representa un gran impedimento para el proyecto se convierta en toda una realidad.

No obstante, la exmandataria considera que el tema hay que barajarlo y buscar que se permita con el fin de disminuir los índices de criminalidad que se registran en el país.

Aún más por la crisis de seguridad que se registra en territorio nacional durante este 2023, misma por la que chinchilla señala la importancia de que se permita la extradición de ticos.

Esto con el fin de que los jueces tengan la posibilidad de enviarlos a ser juzgados a otros países en los que también hayan incurrido en crímenes.

«Ese proyecto lleva mi firma, de manera que yo estoy de acuerdo, hay que entender que estamos hablando de un fenómeno global, estamos hablando de criminalidad organizada transnacional y entonces si no estamos dispuestos a darle instrumentos a nuestros jueces para que extraditen costarricenses cuyos delitos están impactando otros países, como son los delitos de tráfico de personas, tráfico de armas o de tráfico de drogas, entonces no estamos contribuyendo a la solución del problema».

«El día, ojala que no llegue a ser así, porque estamos a tiempo de que no sea así, pero el día que tengamos los Pablos Escobares costarricenses efectivamente nos vamos a dar cuenta de la importancia que es poder extraditar a un nacional que le ha hecho daño, no solamente a nuestro país, si no a muchos otros países para que sea juzgado también en esos países, ahí yo estoy de acuerdo», apuntó la también exministra de Seguridad.