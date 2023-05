Segura nunca había visto ese tipo de comportamientos del León

Redacción – El talentoso volante morado, Ulises Segura, mostró su malestar con las actitudes que ha tenido Alajuelense en los últimos días, donde pidieron el veto de La Cueva pero finalmente no lograron su objetivo.

Segura dice estar extrañado por la forma como ha hecho las cosas La Liga, pero es consciente que es parte del fútbol, por eso el mediocampista de 32 años dice que cerrar redes en instancias finales es importante.

Según el volante del Saprissa, nunca había tenido el chance de ver ese tipo de comportamientos en Alajuelense, que en sus años como jugador nunca le había tocado enfrentar, por lo que es algo que lo ha sorprendido.

Ulises Segura habló con ESPN Costa Rica y señala que todo lo que ha pasado con el show que han tratado de montar los manudos, solo le da más fuerza a Saprissa.

«Hemos visto esta semana como se han dado cosas externas, el archirrival lo ha tratado de manejar de diferente manera, me extraña de Alajuela, en mis años de carrera nunca había vivido algo que pasara así, pero son cosas que suceden que a veces los jóvenes no entienden, cerrar redes en estas instancias para no desconcentrarse.

Yo creo que sinceramente, no esperaba algo así de Alajuela, es una institución bastante grande, los años que tengo de carrera nunca había visto así algo de ellos, si de parte de otros clubes pero estoy sorprendido, es un tema que ya hemos manejado con otras instituciones, lo que hacemos es dejar todo eso, eso nos da más fuerza para afrontar estos partidos, en estas instancias nos alejamos de redes sociales, eso nos distrae un poco, hay que estar concentrados en el título que es lo más importante”, dijo Ulises Segura a ESPN Costa Rica.