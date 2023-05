Esto sería una prueba más de que Shakira ha cambiado de vida de manera radical desde que se instaló en Miami con sus hijos Milan y Sasha

Redacción- La cantante colombiana Shakira ha sido fotografiada compartiendo una cena íntima con el piloto de Fórmula 1 Lewis Halmilton.

Esto sería una prueba más de que Shakira ha cambiado de vida de manera radical desde que se instaló en Miami con sus hijos Milan y Sasha.

Asimismo, esta cita se dio solo pocas horas después de que la artista fuese fotografiada entre el público del gran Premio de Fórmula 1, que se celebró en Miami el pasado 7 de mayo y en el que Hamilton quedó en cuarta posición con 56 puntos.

shakira en el restaurante Cipriani en Miami conociendo a Lewis Hamilton del equipo Mercedes (7 de mayo) #shakira pic.twitter.com/LofdrJeqVj — Shakira-Barranquilla (España)🤖 (@sweetycary) May 8, 2023

El encuentro de Shakira con uno de los pilotos más ganadores que ha tenido la historia de la Fórmula 1 se dio en el marco del Gran Premio de Miami que se corrió el pasado domingo con varios famosos en las gradas.

En ese mismo escenario, más temprano, Shakira fue vista en compañía del actor de cine estadounidense Tom Cruise, con quien estuvo hablando mientras transcurría la carrera de Fórmula 1.

La colombiana compartió en sus redes sociales que también se encontró con el rapero Will I Am, integrante de Black Eyed Peas, con quien grabaron el éxito ‘Girl Like Me’.