Puesto ya lo había ocupado durante la administración de Laura Chinchilla.

Redacción – El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) estará encabezado por Mario Zamora a partir de este miércoles 10 de mayo.

La designación se da al mismo tiempo que se confirma el despido de Jorge Torres como el jerarca de esta cartera.

Anuncio que solo faltaba de oficializarse, puesto que desde ayer martes se conocía el cambio de jerarca en la mencionada cartera.

Situación que se debe a que el país se encuentra afrontando una crisis de inseguridad, misma por la cual el trabajo de Torres se llenó de críticas.

Por lo que el MSP ahora tendrá a un nuevo jerarca a su mando, se trata de Mario Zamora, quien ya ocupó ese puesto durante la administración de Laura Chinchilla.

Cabe señalar que este nuevo ministro llega procedente de la Defensoría de los Habitantes, institución a la que pidió un permiso sin goce de salario por lo que resta del actual Gobierno.

No obstante, la aprobación de esta solicitud aún no se ha oficializado y la institución se encuentra analizando el caso para determinar si darle o no el permiso.