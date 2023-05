López quiere que Cruz postergue su adiós de las canchas

Redacción – El entrenador del Alajuelense FF, Wilmer «Pato» López, asegura que le ha pedido a Shirley Cruz que se retire hasta diciembre de este año y no a mitad de año como tiene planeado la capitana rojinegra de 37 años.

López quiere seguir disfrutando por más tiempo de la sensacional calidad de la volante, que tiene planeado colgar los tacos después del Mundial Mayor femenino 2023 de Australia y Nueva Zelanda, que será el último gran baile de Cruz con La Sele.

Dicha justa universal se realizará del 20 de julio al 20 de agosto, por lo que apenas termine su participación con la Tricolor, Shirley diría adiós al deporte rey, por lo que el Pato desea que no sea así y por eso tiene varios meses intentando convencer a la Capi.

Alajuelense FF clasificó a la final del fútbol femenino tico y buscará ganar el pentacampeonato teniendo a Shirley como un bastión importante en su esquema. En la definición por el título, las manudas deberán sacar chispas ante Sporting FC.

Incluso, Wilmer López habló en conferencia de prensa y dice que es difícil encontrar una jugadora con las condiciones de Cruz, que pese a su edad sigue en un nivel bárbaro y por eso el ídolo de Alajuelense quiere que la volante cambie de pensamiento.

«Se lo he dicho desde hace meses atrás, el que más le he insistido soy yo, le he pedido a Shirley Cruz que se retire hasta diciembre, no veo porque tiene que retirarse después del mundial femenino, varias compañeras igual le han comentado, ella tiene la capacidad y condiciones, a pesar de una limitante en su pierna, en los partidos se ve a Shirley peleando los balones, dejándose la pelota y siendo socia de todas las jugadoras.

Por su experiencia y recorrido lo demuestra, por eso la insistencia mía que no se retire en junio o julio, yo le he dicho hasta diciembre pero sé que puede jugar un año o año y medio más, la capacidad y condiciones que tiene cuesta mucho conseguirlas en otra jugadora en este país», afirmó Wilmer «Pato» López.