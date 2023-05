Ali no está nada feliz con el caso del volante

Redacción – El presidente honorario del Herediano, Aquil Ali, asegura que si fuera por él, Yeltsin Tejeda ya no estaría en las filas del equipo que nació grande, ya que no ha sido justo con todo lo que le ha dado la institución.

Ali señala que es una persona directa y por eso cree que el volante de 30 años ya no tiene nada que estar haciendo en el Herediano, que desde hace varias semanas ha estado en negociaciones con el jugador, que aún no ha renovado su contrato.

Es por ello, que el directivo rojiamarillo recordó que en el Team tuvieron a Yeltsin más de un año cuidándolo cuando sufrió una lesión de largo período, por lo que no ve justo que el volante aún no se decida si renueva o no con la institución.

Aquil Ali habló con la prensa deportiva y señala que es una situación complicada el tema de Tejeda, que en apariencia tendría ofertas en el extranjero.

«Yo soy una persona muy directa y para mi, si fuera por mí y él no está firmado, que se vaya, no quiere estar, hasta luego. Yo soy de hacer decisiones, son decisiones de la gerencia y para mí no es un jugador que yo estaría buscando. Yo creo que no es justo para nosotros, cuando él estuvo lesionado lo tuvimos más de un año guardado y cuidándolo para que pudiera jugar, creo que eso es una situación complicada, posiblemente tenga ofertas para ir al extranjero pero vamos a ver que pasa», afirmó Aquil Ali.