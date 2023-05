Hadden ya tiene todo firmado con el Team

Redacción – El respetado entrenador del Monstruo, Vladimir Quesada, deja claro que Jaylon Hadden se irá a las filas del Club Sport Herediano a partir del próximo torneo, pero siempre llevará en su corazón los colores del Saprissa.

Quesada dice conocer la clase de saprissista que es el volante de contención, que desde hace varias semanas tiene un contrato firmado con el equipo que nació grande.

Ese movimiento hizo que hace unos días, Jafet Soto se jactara de su fichaje. Incluso en la semifinal de vuelta, el volante fue abucheado por los morados, que no están nada felices luego de que se revelara que Hadden se vestirá de rojiamarillo.

Su salida al Herediano se da en busca de tener más minutos, ya que en el Monstruo registra solo 431 minutos en siete partidos disputados.

Vladimir Quesada habló en conferencia de prensa y salió en defensa de Hadden, con el fin de pedirle a los morados entender que el jugador es un profesional y ahora se irá al Team florense, su corazón siempre seguirá siendo saprissista.

«Si el muchacho tomó una determinación, porque no en esta última semana, si no que semanas antes que yo llegara acá, Jaylon había tomado una determinación y se le respeta, pero yo a Jaylon lo conozco desde que era niño, sé la clase de saprissista que es, tomó una determinación porque es un profesional como lo han hecho muchos y se respeta, lo quería es hacerle entender a una parte de la afición, que lo saprissistas no somos así, los saprissistas tenemos que respetar y en este momento esta defendiendo a muerte los colores que ama, se irá al Herediano, pero siempre tendrá los colores saprissistas, que los ha defendido en divisiones menores», afirmó Vladimir Quesada.