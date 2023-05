Araya es uno de los nuevos fichajes florenses

Redacción – Tras su salida del Cartaginés, Luis Ronaldo Araya se olvidó por completo de los colores blanquiazules y se ha colocado por completo la camiseta del Club Sport Herediano, del cuál dice que le gusta el club y su afición.

Araya salió del Cartaginés no por problemas con Paulo César Wanchope, sino que tenía ganas de afrontar un nuevo reto profesional y que mejor que hacerlo en el equipo que nació grande, donde mostraron un gran interés por el oriundo de Turrialba.

Su agradecimiento con el equipo brumoso será para toda la vida, por lo que el volante de 24 años ahora se mentaliza en darle grandes alegrías a la afición florense, que espera que el futbolista demuestra su gran capacidad en la cancha.

Luis Ronaldo Araya habló con ESPN Costa Rica y afirma que es bonito tener una presión como la tendrá en Herediano, un equipo obligado a siempre ser campeón.

«Yo hablaba con mi familia de poder cambiar de rumbos, entonces cuando se dio la oportunidad me gustó el proyecto del Herediano, me gustó también el interés que ellos ofrecieron hacia mí y estoy agradecido con todo lo que me dio Cartaginés y ahora no queda más que defender los colores del Herediano para dar muchas alegrías a la afición.

Es bonito tener esa presión porque te hace mejor jugador y con compañeros de mucha calidad entonces eso me motiva. Me gusta el Herediano, me gusta su afición y tengo que demostrar todo lo que he demostrado en este tiempo», afirmó Luis Ronaldo Araya a ESPN Costa Rica.