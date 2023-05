Monge no ha tenido confianza de entrenadores morados

Redacción – Recordado por su pasado como jugador del Saprissa, Fabrizio Ronchetti, actualmente trabaja en Municipal Liberia y hasta funge como asesor deportivo, uno de los futbolistas más cercanos a él es Justin Monge, quién no ha brillado en el Monstruo.

Ronchetti está extrañado por ver como en Saprissa no han aprovechado la calidad de Monge, que a sus 20 años ha tenido que lidiar con una situación incómoda en el equipo más grande del país, con el que firmó a inicios de este 2023.

El uruguayo fue clave para que Justin firmara con el Monstruo, por lo que conoce a la perfección lo que ha tenido que vivir el joven oriundo de Pérez Zeledón que en el actual torneo apenas suma 50 minutos en cuatro partidos.

Tanto Jeaustin Campos como Vladimir Quesada no han confiado mucho en el atacante, que lo más que ha jugado en un duelo fueron 29 minutos ante San Carlos el pasado 10 de abril, después de ahí ha pasado más en la banca o hasta en la gradería.

Fabrizio Ronchetti conversó con AMPrena.com y explicó un poco su rol de ser asesor deportivo, y más de un jugador del Saprissa que ha carecido de focos en el certamen.

«Estoy como asesor deportivo, muchos jugadores me consultan y me llaman, muchos que han estado conmigo me piden una guía para asesorarse en sus contratos y esos temas, me dan confianza para ser la conexión con el club, uno de mis cercano es Justin Monge. Tengo un diploma en gerencia deportiva y ayudo desde ese punto de vista.

Sinceramente me extraña que Saprissa no aproveche el talento de Justin Monge, es un gran nueve y un gran delantero, sinceramente no sé mucho de su caso en el Deportivo Saprissa, porque eso es algo interno y del día a día, es un gran delantero sí, de eso no hay dudas», afirmó Fabrizio Ronchetti a AMPrensa.com.