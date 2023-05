Sánchez es un padre todoterreno

Redacción – La historia de vida de Erick Sánchez, portero del Municipal Liberia, es realmente inspiradora, ya que cuando no está con los guantes puestos debe ser padre y madre de su pequeña hija Sasly de solo 5 años.

Sánchez se describe como una persona productiva, que no le gusta estar tranquila. Por ello, mientras muchos aún están cómodos en sus camas, el arquero inicia su día desde las 4:30 de la mañana, con el fin de empezar su travesía diaria.

Próximamente cumplirá dos años cuidando el arco de los coyotes, pero cuando no está en la cancha se debe preparar para ir a su otro trabajo como Coordinador Deportivo de un colegio privado, así como alistar a su hija para que asista al kínder.

Incluso, debe alistar la merienda y todo lo que necesite la pequeña Kailin, que es la fanática número uno de su papá, que debe hacer la mayoría del tiempo malabares, esto con el fin de ir a los entrenamientos del club y cumplir con sus otras exigencias.

Como si fuera poco, Erick también es padre de Sasly de 9 años, que aunque no vive con él, siempre se preocupa por su bienestar y que no le falte nada, ya que como buen padre siempre desea que sus princesas -cómo les dice de cariño- estén bien.

Erick Sánchez conversó con AMPrensa.com y contó detalles de como es su vida diaria, así como señalar que dará todo en la cancha para ayudar a Liberia a ascender, con el fin de darle una gran alegrías a sus hijas, así como a toda la Ciudad Blanca.

«Voy para dos años de estar en Municipal Liberia, soy padre y madre, es difícil porque me levanto a las 4:30 de la mañana, alisto a mi hija para ir al kínder, en las mañanas es una carrereada y luego también trabajo como coordinador deportivo en Ciudad Blanca, un colegio privado de Liberia, entonces me gusta estar siempre activo, me gusta estar produciendo, soy un poco inquieto, mi día es muy largo y en ocasiones me duermo a las 7:00 pm u 8:00 pm ya estoy durmiendo, mis compañeros en el equipo me molestan que ya soy un viejito porque me acuesto temprano (risas).

Pero desde las 4:30 am estoy arriba, lo he visto como una posibilidad que me dio Dios para surgir como persona y ahora como jugador. Mi hija tiene 5 años y se llama Kaylin, vive conmigo desde hace año y medio estamos juntos, es mi motivación y también tengo otra hija que se llama Sasly de 9 años con la que también tengo mucha comunicación, ellas saben que yo voy a luchar siempre por ellas, ahora estar a las puertas de un ascenso a primera es algo único y daré todo para ayudar al equipo, así como darle una alegría a mis hijas que siempre están para papá», afirmó Erick Sánchez a AMPrensa.com.

A sus 35 años, el arquero espera realizar un trabajo de punto fino en el arco de Municipal Liberia, club que está en franca lucha por volver a la primera división tica.