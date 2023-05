Concacaf reveló el nuevo ranking del área

Redacción – La liga tica es la cuarta mejor de la Concacaf: fútbol de Honduras es el mejor de Centroamérica, según nuevo ranking revelado por la confederación del área.

Concacaf dio a conocer las mejores 10 ligas del área, donde de forma sorpresiva Costa Rica fue desplazada del tercer lugar al cuarto de la región.

Dicho escalafón es liderado por la Liga MX de México, le sigue la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y en el tercer puesto está la primera división catracha.

Para Concacaf tiene más nivel duelos como Olancho FC vs Motagua o un Olimpia vs Real España que un Alajuelense vs Cartaginés o Herediano vs Saprissa.

Parece que el resultado de la última final de Liga Concacaf entre Alajuelense y Olimpia de Honduras tuvo algo que ver en este nuevo ranking, ya que la escuadra catracha ganó dicho partido coronándose campeón regional.

Costa Rica tiene el cuarto mejor fútbol del área y el segundo mejor de Centroamérica. Por su parte, el top 5 es completado por la Liga Nacional de Guatemala.