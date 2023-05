Esto se dio luego de que un notario le entregara a Diego Bravo un documento sobre una demanda y querella de Mauricio Hoffman y Majo Ulate

Redacción- Las redes sociales están que arden luego de que el Youtuber Diego Bravo no se contuviera y le tirara con todo a Majo Ulate y Mauricio Hoffman.

Esto se dio luego de que un notario le entregara a Diego Bravo un documento sobre una demanda y querella de Mauricio Hoffman y Majo Ulate.

Sin embargo, el Youtuber explotó porque hace meses no habla de ellos y ya para él no son relevantes, por lo que no entiende cuál es la necesidad de seguir con el tema.

«Me tienen harto, hace meses no hablo de ustedes porque no me interesa, porque me vale un pepino la vida de ustedes y siguen en lo mismo» expresó Diego Bravo.

El creador de contenido también aclaró que no va a quitar los videos que hizo en el pasado de Majo Ulate y Hoffman.

Además, confesó que él no le puso a Majo el sobrenombre de «añeja», no obstante, él sólo repite lo que dicen los demás por lo que para él es la «añeja» y así se quedará.

Hasta el momento Ulate y Mauricio Hoffman no se han pronunciado acerca de esto que dijo Diego.