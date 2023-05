Torres le mandó un contundente mensaje a Arriola

Tibás – El mediático capitán del Monstruo, Mariano Torres, se mostró bastante molesto con Martín Arriola, a quién considera que se burló del Saprissa y su gente.

Torres explotó en contra de Arriola, quién en apariencia fingió haber sido impactado por algo cuando se dirigía a los camerinos de La Cueva, luego de que Alajuelense forzara a una Gran Final Nacional al dejarse un global de 3-1.

Desde la óptica del volante argentino, el asistente de Carevic no puede llegar a La Cueva a burlarse de la afición, ya que es algo que no bueno para el fútbol tico. Eso sí, en el informe arbitral se reveló que si se lanzaron piedras y monedas.

Pero aún no se sabe si realmente impactó o no de forma contundente a uno de los protagonistas, por lo que hasta Juan Carlos Rojas, presidente del Saprissa compartió el vídeo donde se nota que Arriola finge de forma hasta exagerada.

Mariano Torres habló con la prensa deportiva y que un tipo como Arriola debe ser educado, por lo que no correcto lo que hizo el asistente de Alajuelense en Tibás.

«Acaba de ver el vídeo del asistente de Asistente de Andrés Carevic (Martín Arriola), tiene que más respetuoso con nuestra gente, no se puede estar burlando de nuestra gente todavía el campeonato no ha terminado, él salió burlándose de nuestra gente, eso no es bueno para el fútbol nuestro, debe ser educado y ser respetuoso con nuestra gente, no podemos burlarnos de la gente rival, no podemos burlarnos de la gente rival, él lo hizo y encima no es honesto porque está mintiendo, vi el vídeo y no le pegó nada, no sé como hizo para pegarlo en la nuca», afirmó Mariano Torres.