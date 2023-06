Cruz desea volver a jugar tras estar congelado el torneo anterior

Redacción- El nuevo arquero forenses, Aaron Cruz reveló que fichó con Herediano por Jafet Soto.

Cruz, reveló que Soto lo buscó y le planteó grandes cosas si fichaba con el Team.

Además, se mostró muy agradecido con su llegada al Herediano y le dio las gracias a Jafet Soto y Robert Garbanzo.

«Agradecido con Dios por la oportunidad, también con Jafet, Robert y Fuerza Heredia por abrirme las puertas, estoy con mucho compromiso e ilusión y nada más estoy esperando para empezar con los compañeros. Jafet me buscó y me planteó grandes cosas, en las que no dudé en tomarle la palabra y gracias a Dios todo se dio, ya estamos listos para empezar lo más rápido posible ojalá», afirmó Aaron Cruz.

Seguidamente, el portero de 32 años dijo que tiene muchas ganas e ilusión de salir campeón con la camisa rojiamarilla.

Por otra parte, Aaron Cruz cerró diciendo que él y ya se siente listo para empezar a jugar bajo las órdenes de Jeaustin Campos.