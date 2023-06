El médico José Bolaños también hizo un reclamo al club por el mismo motivo

Deuda con jugadores y cuerpo técnico sería por último mes del torneo pasado

Redacción- Guadalupe FC fue el peor equipo del torneo pasado y consumó su descenso a la Segunda División; sin embargo, sus problemas no parecen haber terminado.

De cara al arranque de su nueva temporada en la división de plata, los guadalupanos enfrentan la molestia de exjugadores y miembros del cuerpo técnico por un atraso salarial.

Uno de los jugadores que mostró su molestia ante el problema fue el delantero Andy Reyes, quien por medio de redes sociales exigió el pago de su dinero.

Reyes respondió un posteo en el Instagram de los guadalupanos en el que presumían la victoria amistosa de 7-1 ante la UCR.

«Yo siempre les voy a desear lo mejor porque me aceptaron y me brindaron trabajo que en estos tiempos es muy difícil para muchos. Pero ¿cuándo van a pagar el salario que falta y demás? Mucho tiempo hemos dado y nos llevan hablados, muchos dimos hasta la última gota de sudor por salvar el equipo pero no se logró, aún así el contrato se tiene que cumplir y pagar a los jugadores y cuerpo técnico, si nos dan una respuesta pronto sería de mucha ayuda, gracias!», escribió Reyes.

El médico José Bolaños también fue otro exmiembro del equipo que se pronunció en las redes del equipo ante la deuda.

Al parecer, por lo expresado por Reyes y Bolaños, han intentado obtener respuesta del equipo, pero no les han contestado.

De hecho, para este jueves por la mañana (9:00 a.m.), el club no se había pronunciado sobre el tema.

«Todo muy bien, pero ¿cuándo les pagan a los jugadores y cuerpo técnico del torneo pasado? Si no me responden por privado, vamos a ver si públicamente sí», dijo Bolaños.

Luego de los comentarios del futbolista y el médico, la publicación de Guadalupe se llenó de comentarios en los que los criticaban y les exigían el pago adeudado.