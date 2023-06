Aprobación de Comisión Especial Legislativa para atender requerimientos de la Unión Europea va en la dirección correcta.

Redacción- El Plenario Legislativo aprobó crear una Comisión Especial para dar respuesta a los requerimientos para sacar al país de la lista de jurisdicciones no cooperantes a efectos fiscales, en la que fue ubicada Costa Rica el 13 de febrero de este año, por parte del Consejo de la Unión Europea.

La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) reaccionó con positivismo ante la aprobación de esta comisión y pide que los cambios estén listos antes de octubre.

La CICR considera como una vía correcta la creación de una Comisión Especial en la Asamblea Legislativa que, en un plazo de 30 días hábiles, prorrogables por una única vez, investigue, analice y dictamine las reformas de ley necesarias para sacar al país de dicha lista.

Para Sergio Capón, presidente de la Junta Directiva de la CICR, “si antes de octubre de este año no se aprueba una ley que atienda los requerimientos solicitados por la Unión Europea, las empresas que operan en el país con capital que pertenece a inversionistas de los países miembros de dicha Unión tendrán, a partir del 1 de enero del 2024, impactos significativos sobre la carga de impuestos que deben pagar. Esto afectará no solo la reinversión de esas empresas, sino también los flujos de nueva inversión. Además, el mantenerse Costa Rica en la lista gris, afecta la confianza y la reputación del país como destino de inversión extranjera, no sólo de países de la Unión Europea, sino de todo el mundo, con lo que se perjudicaría la competitividad y se pondrían en riesgos miles de trabajos actuales y potenciales”.

La CICR hizo un llamado al Gobierno para que convoque los expedientes 23675 y 23581 que plantean reformas específicas a la Ley del Impuesto sobre la Renta como insumos para avanzar en dicho cometido, aunque seguramente requerirán modificaciones para cumplir adecuadamente con lo requerido por la Unión Europea.

“Llamamos al Gobierno de la República para que, la Comisión Especial no sólo convoque los proyectos, sino que, a la mayor brevedad posible, se involucre plenamente a trabajar con los diputados, especialistas y organizaciones empresariales, a buscar y consensuar las reformas mínimas requeridas, para que Costa Rica logre el importantísimo objetivo, de sacar al país de la lista de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal”, concluyó Capón.