Campbell firmó hasta el 2026 con los erizos

Redacción – La ilusión de la afición manuda es total y por eso, Joel Campbell es consciente que no puede volver al fútbol tico para relajarse en La Liga, ya que más bien tendrá mayor exigencia porque la gente confía mucho en lo que haga en La Sele.

Campbell desea premiar a la directiva comandada por Joseph Joseph, quién fue clave en toda la negociación con el atacante, que firmó hasta el 2026 con los manudos, que le ofrecieron condiciones que cautivaron al tres veces mundialista con la Selección Mayor.

Para nadie es un secreto, que Joel es un gran referente de la Tricolor, ya que gracias a su talento ha levantado la mano en momentos importantes de La Sele, por eso el ariete es consciente que debe demostrar su capacidad en la cancha.

Joel Campbell asegura que está muy ilusionado por su regreso al Equipo de su Gente, donde hizo parte de sus divisiones menores, por eso espera sacar a relucir todo su talento dentro del rectángulo de juego, que es donde le gusta hablar.

«Ser futbolista es mi trabajo, ser profesional y también no me cierro en esa burbuja de futbolista, me gusta hacer las cosas de una persona común y corriente, sé que es una responsabilidad con el país, porque el país confía mucho en lo que haga en La Sele, no puedo venir a relajarme, creo que el esfuerzo que está haciendo también la directiva de traerme, creo que debo demostrar en la cancha, que es donde me gusta hablar, estoy contento e ilusionado que ya inicie el torneo para demostrar de lo que soy capaz», afirmó Joel Campbell a Deportes Repretel.

La Liga también ha confirmado los fichajes de Joshua Navarro y Guillermo Villalobos, que llegaron provenientes de Pérez Zeledón, así como el arribo de Michael Barrantes que a sus 39 años es el fichaje más longevo que ha hecho el León en su historia.