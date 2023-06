Campbell vivió un adiós muy especial

Redacción – El mediático delantero tico, Joel Campbell, asegura que irse del Club León con un torneo de Liga MX y un título internacional al ganar la Liga de Campeones de la Concacaf es algo que mejor no podía soñarlo.

Campbell vivió un momento especial con La Fiera, luego de que se diera el lujo de formar parte del plantel que hincó a Los Ángeles FC con global de 1-3 en la final, en la cuál el tico entró al minuto 69 para así jugar el tramo final del encuentro.

Este cetro le dibujó una enorme sonrisa al costarricense de 30 años, que jugó su último duelo con los panzas verdes, ya que desde hace varias semanas tiene un precontrato firmado con La Liga, que si no pasa nada extraordinario será su nueva casa.

Eso sí, el tico se dio el lujo de tener en su currículo una Liga MX con el León ganada en el año 2020, así como la más reciente Concachampions, que es el primer título internacional de La Fiera, que vio como su afición en Guanajuato celebrará con todo.

Lea también: Campbell hace historia al formar parte del plantel que dio primer título de Concacaf al León

Joel Campbell habló con La Última Palabra de Fox Sports y confirmó que no continuará en suelo mexicano, aunque eso sí, confirmó que no seguirá en suelo azteca.

«Contento por el resultado, la afición y ciudad se merecía una alegría como esta, siempre que hablaba con el profe que me dijo que aunque yo me fuera quería que fuera profesional, siempre hablamos y nos llevamos muy bien, lo bonito del fútbol es que uno se va con grandes cosas y grandes historia, irme de León con un torneo de liga y uno internacional, mejor no lo podría soñar, ahí veremos mi futuro y no creo que siga en México», afirmó Joel Campbell en charla con la Última Palabra de Fox Sports México.