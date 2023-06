«Hoy les hablaré sobre este caso que me han preguntado mucho, el anciano Carlos Rodríguez y sobre la vividora Elena Correa, muchos me han pedido una nueva publicación sobre este tema dándole seguimiento a cómo se han dado las cosas.» Argumentó en su red social.

Nicole, argumentó que «Es una vergüenza que la ley en Costa Rica no proteja a los ancianos de mujeres así vividoras, que abusan de la vejez y sus enfermedades para sacarles dinero a estos adultos mayores y acusarlos de cosas que no han hecho y ni pruebas reales tienen Que lamentable que la ley permita que las vividoras le roben el dinero a los ancianos, dinero que les costo muchos años y bastante trabajo ganárselos y además de acusarlos de violencia doméstica cuando ni hubo en este caso. Porqué un anciano tiene que pagar una pensión más elevada que lo que gana un juez al mes a una mujer vividora que no tiene hijos con él y no sufre de ninguna discapacidad alguna, ni sufrió ningún daño doméstico?» Ultimó.