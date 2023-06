Tiene el segundo respaldo más grande de todo el continente americano.

Redacción – La empresa encuestadora Mitofsky pone a Rodrigo Chaves, como el cuarto mandatario en cuanto a popularidad al rededor del mundo.

Esto fue revelado el pasado lunes al publicarse los datos del estudio que efectuaron en colaboración con TResearch.

Dicho trabajo fue en el que el presidente tico apareció como el cuarto mejor ubicado a nivel global y segundo en América.

Según los resultados que obtuvieron, el líder del Poder Ejecutivo tiene una aprobación del 71% de la población nacional.

Cifra que en todo el continente americano solo está por debajo de Nayib Bukele de El Salvador, inclusive el jerarca cuscatléco es el número uno a nivel mundial con 93% de aprobación.

Los otros dos casos que aparecen por arriba de Chaves es Vladimir Putin de Rusia con 83% de apoyo y Narendra Modi de India con un 75%.

«Primero debo agradecer al pueblo que se ha expresado positivamente, porque esto no se trata de Rodrigo Chaves, esto es de la labor del equipo de gobierno y mantener ese nivel a estas alturas, ya año y pico de gestión, lo reconocen los números mundiales de 195 países o los que haya ahí, que no es fácil, porque la gran mayoría de gobiernos, no solo en Costa Rica, si no a nivel global, se les cae el apoyo muy rápidamente», apuntó Chaves.