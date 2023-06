Chinchilla guarda gran admiración a la volante

Redacción – La reconocida delantera tica, Priscilla Chinchilla, asegura que Amelia Valverde tiene sus razones de haber dejado fuera de lista a Shirley Cruz, que confirmó que no irá al Mundial Mayor femenino tras ser excluida de la convocatoria.

Chinchilla no quiso entrar en polémica y por eso, señala que no es algo que le competa el tema de la ausencia de Cruz, que a sus 37 años soñaba con despedirse de las canchas en la justa universal, pero ante la decisión del timonel tica no lo cumplirá.

Para la atacante de 23 años, que terminó contrato con el Glasgow City de Escocia, Cruz siempre será un ejemplo a seguir, pero eso sí, deja claro que en La Sele femenina están enfocadas en demostrar que si pueden hacer un buen mundial de la FIFA.

Priscilla Chinchilla habló con la prensa deportiva y le echó flores a Shirley Cruz por su fantástica carrera llena de hitos como los más de 100 partidos con la Tricolor.

«Ese tema no me compete, creo que Amelia tiene sus razones, para mí, Shirley Cruz siendo mi capitana, nadie va borrar la carrera que hizo afuera y en selección sumando más de 100 partidos, ella sabe que la admiro y respeto, me llevo muy bien con ella, en estos momentos en la lista no está, yo no puedo meterme en eso, vengo como una jugadora más como las 30 que estamos acá, solo puedo controlar lo que está a mi alcance, Shirley ha sido una gran compañera, tenemos una buena relación, solo puedo decir que la admiro y que seguirá aportando», afirmó Priscilla Chinchilla.