Redacción- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington D.C., notificó e hizo público en su sitio web, la declaratoria de inadmisibilidad de cuatro denuncias interpuestas contra el Estado costarricense.

Estas peticiones se relacionaban particularmente con asuntos de naturaleza procesal penal y ejecución de la pena, específicamente con la revisión integral del fallo condenatorio y condiciones de detención, en causas por suministro de drogas a menores de edad, violación sexual y posesión de drogas.

Los informes en cuestión, que pueden ser consultados en la página de la CIDH, corresponden a las peticiones: 996-10, Juan Carlos Castro Porras; en su calidad de peticionario y presunta víctima, alega la vulneración a su derecho a la integridad personal, debido a las precarias condiciones de reclusión que vivió durante el cumplimiento de una medida de prisión preventiva dictada en su contra.

El caso 85-09, Efraín Fuentes Molina; denunció que no tuvo acceso a un recurso que permita la revisión integral de su condena por el delito de violación calificada y abuso sexual.

Por su parte, el 1487-08, Artur Carl Kanev, de nacionalidad estadounidense, no tuvo acceso a un recurso que permita la revisión integral de su condena por el delito de suministro de drogas a menores de edad. Asimismo, afirma que tal decisión no contó con una debida motivación.

La cuarta denuncia 1461-07, Antony Miron Bender, estadounidense, dijo que no tuvo acceso a un recurso que permita la revisión integral de su condena por el delito de violación sexual. Asimismo, afirma que tal decisión no contó con una debida motivación y no respetó sus derechos a la defensa y a la asistencia consular.

De conformidad con la normativa convencional y reglamentaria que rige en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los informes de inadmisibilidad dan por culminada la tramitación de las peticiones, al considerarse que las mismas no satisfacen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“Saludamos estas decisiones de la CIDH, donde no solo ha quedado plasmado el diligente y minucioso trabajo de defensa que se realiza desde esta Cancillería, sino que además expresamente se reconoce el alcance del caso Amrhein y otros vs. Costa Rica, precedente de enorme valor que vino a zanjar una importante discusión que aún se mantiene en algunos asuntos en trámite ante dicha instancia”, destacó la ministra a.í. de Relaciones Exteriores y Culto, embajadora Lydia Peralta Cordero.