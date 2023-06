Campos vive su primera experiencia con La Sele

Redacción – El talentoso delantero tico, Diego Campos, asegura que significa mucho para él tener la oportunidad de estar en la Selección Nacional, ya que es algo que soñaba desde niño y ahora ver todo hecho una realidad lo motiva mucho.

Campos recibió su primera convocatoria al elenco tricolor, gracias a su fantástico trabajo en el Degerfors IF de Suecia, donde ha realizado un trabajo de punto fino generando que Luis Fernando Suárez no dudara en llamarlo.

Para el formado en Saprissa, su anhelo de representar al país era muy grande, por eso estar ahora en la Tricolor lo inspira a darlo todo y así buscar ganarse un lugar en futuras nóminas del cuadro patrio.

Diego Campos brindó declaraciones a la prensa deportiva y señala que ver como se le dio la oportunidad lo motiva de gran manera para de esa forma aportar a La Sele.

«Para mí significa todo la selección, es algo que uno sueña de pequeño, creo que la mayoría de futbolistas para no decir todos tienen ese sueño de representar al país, eso es algo que siempre he tenido y para mí significa todo como futbolista, yo he estado peleando desde hace mucho tiempo, ahora que se me da la oportunidad claramente voy a seguir peleando tratando de aprovechar esta gran oportunidad», afirmó Diego Campos.

En la actual temporada del fútbol sueco, el atacante registra 1300 minutos en 16 partidos, donde se da el lujo de sumar tres goles y tres asistencias.