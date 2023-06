Suárez dijo que un error defensivo les costó la derrota

Redacción- El entrenador colombiano, Luis Fernando Suárez dijo tras la derrota ante Guatemala que fueron un equipo que propuso jugar pese a caer derrotados 1-0.

Suárez indicó, que la situación es agridulce, ya que tienen que analizar que se hizo bien y que cosas ejecutaron de mala manera para trabajarlo previo al inicio de la Copa Oro.

Además, resaltó que fueron un equipo que propuso jugar bien al fútbol, pese a que cometieron errores de marca y en la salida desde la defensa.

También, comentó que la jugada del gol chapín, fue un error ya que los agarraron mal parados y terminaron el contragolpe de gran manera.

«La situación es agridulce, hay que analizar qué se hizo bien y qué se hizo mal para mejorar, dentro de lo que se hizo bien me parece que fuimos un equipo que propuso, que buscó elaborar juego, los primeros minutos del partido fueron de esa manera, ellos nos agarraron mal parados en una jugada de contragolpe y nos anotaron. Me gustó después la situación de querer seguir jugando, seguir proponiendo hacia delante, no entramos en desesperación; entre las cosas a mejorar me parece que el equipo en la salida perdió muchos balones, las salidas no fueron claras.

No debemos perder lo que nosotros hemos ganado, en ese sentido el equipo se descompensó mucho en defensa, perdimos muchos rebotes en la mitad de la cancha, perdimos equilibrio por las bandas, le dimos muchas posibilidades a un equipo veloz, que supo aprovechar los espacios correctamente», afirmó Luis Fernando Suárez.

Sin embargo, el estratega nacional recalcó dentro de las cosas positivas que presentaron sus jugadores, fue que nunca se desesperaron y eso les da tranquilidad para realizar mejores jugadas.

Finalizó, diciendo que le dieron muchas posibilidades a un equipo veloz y ellos lo supieron explotar y así ganar el compromiso.