Redacción- La cantante Shakira estaría de visita en nuestro país junto a su hermano favorito Tony.

La periodista nacional Glenda Umaña dió a conocer este miércoles que logró ver a Shakira en el país y que la persiguió pero no la logró alcanzar.

Sin embargo, destacó que si logro hablar y hasta fotografiarse con el hermano de la cantante.

«Tony es el hermano tan amable que nos contó que están de paseo. Estamos en shock, que alegría que disfruten de mi hermoso país», dijo Umaña.

«Estábamos cenando en una reunión de negocios en Costa Rica y nos quedamos estupefactos cuando la vimos pasar rápidamente con sus dos hijos. todos dijimos …: es Shakira!!!! Yo me levanté pero no logré alcanzarla. Me quedé muy cerca del ascensor por donde subieron y en eso bajó el hermano, tan amable, se quedó hablando con nosotros y hasta se tomó una foto. Qué gran alegría que disfruten de las bellezas de mi país. Luego me enteré que mañana saldrán hacia el Pacífico. Era el plan original de hoy pero por el clima tuvieron que quedarse a dormir en San José. «. Publicó Umaña.

Cabe destacar que la artista recién atravesó por un duro divorcio, en el cual debió abandonar su casa en Barcelona para iniciar una nueva vida con sus hijos en Miami, Estados Unidos.