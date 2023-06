Redacción- Shakira sigue inmersa en la trama judicial por un supuesto fraude fiscal de 14,5 millones de euros.

Este es un juicio que, con el paso de los años, las declaraciones de la artista han ido creciendo, y el medio de comunicación español, ‘El País’ ha tenido acceso a las mismas.

Unas declaraciones en las que habla del “daño irreparable” que el juicio ha hecho a su reputación.

Shakira siempre ha buscado convencer a los jueces de que no vivió en España de manera estable hasta el año 2015, por lo que no podía tratarlo como residencia fiscal.

Asimismo, desde el 2019 ha batallado en los tribunales de Esplugues de Llobregat, y en estos cuatro años en los que se ha visto inmersa en el proceso, ha hablado de todo y de todos, empezando por la fama.

“Era una nómada, una persona sin raíces ni estabilidad. He viajado a un ritmo tan intenso que he llegado a estar en tres países en un mismo día. Es uno de los precios más altos que he tenido que pagar por mi carrera. Esos años la estaba rompiendo a nivel mundial con mi música. Estaba en todos lados, vivía en un avión más que cualquier piloto”, señaló la interprete.