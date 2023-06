Redacción- Tras una ruptura amorosa, un hombre tomó una drástica y controvertida decisión al desmantelar y demoler por completo la casa que había construido en la propiedad de sus suegros.

Este hecho captó la atención de muchos debido a la singularidad de la situación y generó todo tipo de comentarios en las redes sociales.

A través de la cuenta @.Jano055 en TikTok, se compartió un video que se volvió viral, mostrando la demolición de la vivienda con una particular descripción: “Me botaron pero me llevo la casa que hice. No construyan en la casa de sus suegros”..

En las imágenes, se puede apreciar cómo quedan solo escombros, ladrillos rotos, fierros enredados y paredes a medio demoler, representando únicamente el recuerdo de lo que alguna vez fue aquel hogar. Al parecer el dueño de la cuenta es de Perú.